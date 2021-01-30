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В БелЖД сообщили о минировании вокзала, метро, торговых центров и самолета

30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Столичная милиция проверяет анонимное сообщение, поступившее на электронную почту Белорусской железной дороги 30 января.

В письме говорилось о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео».

На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Работают саперно-пиротехнические группы, сообщает столичная милиция.

 
Теги: Минск
 
 
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Столичная милиция проверяет сообщение, поступившее на электронную почту Белорусской железной дороги 30 января.
 
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