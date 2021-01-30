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В БелЖД сообщили о минировании вокзала, метро, торговых центров и самолета
30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Столичная милиция проверяет анонимное сообщение, поступившее на электронную почту Белорусской железной дороги 30 января.
В письме говорилось о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео».
На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Работают саперно-пиротехнические группы,
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Столичная милиция проверяет сообщение, поступившее на электронную почту Белорусской железной дороги 30 января.
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