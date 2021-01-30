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Московский философ: Волны протеста в Беларуси будут приходить одна за другой, и конца им не будет

30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Максим Горюнов — о том, что выводит белорусов на улицы, и почему Лукашенко не удалось подавить протесты.

Московский философ: Волны протеста в Беларуси будут приходить одна за другой, и конца им не будет

— Пишут, что Лукашенко «подавил протесты». Считаю, что не «подавил», а «сбил волну», — поясняет философ Максим Горюнов. — Волны будут приходить одна за другой, и конца им не будет. Почему?

Не потому что белорусы так любят демократию и рынок. И не потому, что американская разведка что-то там мутит. Есть вероятность, что американская разведка только в прошлом году разобралась, что Минск — это не столица Македонии или Молдовы.

Источником протеста является разница между Беларусью и современностью.

У меня сейчас есть телевизор. Вечерами я лежу на диване и переключаю новостные каналы: BBC, CNN, France 24, Al Jazeera, Bloomberg. а потом Беларусь 24.

Между Bloomberg и Беларусь 24 нет специальной паузы и это довольно жестко:  вот ты смотришь холёного и жутко высоколобого аналитика в пиджаке в серо-голубую клетку и бабочке.

А потом нажимаешь кнопку и тебе в лицо летит  пахучий советский репортаж.  Или про озимый ячмень, или про телят, или про мировую закулису, которая хочет отнять и озимый ячмень, и телят. 

Было еще про карпов: в Витебской области много прудов с карпами. Ястребы в Вашингтоне зарятся и на карпов тоже.

Эстетическая и интеллектуальная разница между Bloomberg и Беларусь 24 такая, что у меня в ушах звенит, как в самолете во время набора высоты. Такой же звон в ушах от буквально всей белорусской повседневности. Собственно, этот звон и выводит людей на улицу, и как его убрать Лукашенко так и не придумал.

 
Теги: Минск
 
 
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