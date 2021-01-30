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Убитая расставанием Бузова слегла в клинику

30.01.2021 14:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Убитая расставанием Бузова слегла в клинику
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда российских экранов Ольга Бузова тяжело переносит разрыв отношений с известным рэпером Давой, это сказывается на ее самочувствии. Теледива решила поправить здоровье в лечебнице.

Многие россияне удивляются тому, как Ольга Бузова успевает работать, участвовать в огромном количестве проектов, следить за собой и при этом не забывать о личной жизни. Теледива призналась – все не так просто, ведь постоянная нагрузка дает о себе знать и посылает тревожные звоночки. После январского отдыха на Мальдивах и скандального расставания с возлюбленным Ольгой Бузовой овладел стресс, поэтому она решила лечь в австрийскую клинику в Подмосковье. Об этом знаменитость рассказала фанатам в своей инстаграм-истории.

Обычно теледива каждую весну проходит медицинское обследование, проверяя весь организм. Поскольку сейчас звезда чувствует себя достаточно плохо, она решила пораньше воспользоваться помощью врачей. Артистка поняла, что курс процедур для восстановления здоровья и сил в текущей ситуации ей просто необходим.

Недавно певица стала гостьей шоу Ивана Урганта на «Первом канале». В эфире программы телеведущий решил спросить у Ольги Бузовой, почему она решила навсегда разорвать романтическую связь с рэпером Давой.

«Не готова об этом говорить», – ответила поп-дива. Эмоции так сильно бушевали, что Ольга Бузова не выдержала и спела отрывок композиции Аллы Пугачевой «Сильная женщина», намекая на свои страдания.
 
 
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Обычно теледива каждую весну проходит медицинское обследование, проверяя весь организм.
 
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