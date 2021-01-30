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Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Не готова об этом говорить», – ответила поп-дива. Эмоции так сильно бушевали, что Ольга Бузова не выдержала и спела отрывок композиции Аллы Пугачевой «Сильная женщина», намекая на свои страдания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Убитая расставанием Бузова слегла в клинику Обычно теледива каждую весну проходит медицинское обследование, проверяя весь организм.

Многие россияне удивляются тому, какуспевает работать, участвовать в огромном количестве проектов, следить за собой и при этом не забывать о личной жизни. Теледива призналась – все не так просто, ведь постоянная нагрузка дает о себе знать и посылает тревожные звоночки. После январского отдыха на Мальдивах и скандального расставания с возлюбленным Ольгой Бузовой овладел стресс, поэтому она решила лечь в австрийскую клинику в Подмосковье. Об этом знаменитость рассказала фанатам в своей инстаграм-истории.Обычно теледива каждую весну проходит медицинское обследование, проверяя весь организм. Поскольку сейчас звезда чувствует себя достаточно плохо, она решила пораньше воспользоваться помощью врачей. Артистка поняла, что курс процедур для восстановления здоровья и сил в текущей ситуации ей просто необходим.Недавно певица стала гостьей шоуна «Первом канале». В эфире программы телеведущий решил спросить у Ольги Бузовой, почему она решила навсегда разорвать романтическую связь с рэпером Давой.