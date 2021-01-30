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В магазине Symbal.by / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Финансовая милиция пришла в помещение Symbal.by Раньше здесь был оффлайн-магазин патриотических белорусских товаров.

Раньше здесь был оффлайн-магазин патриотических белорусских товаров в национальных цветах. Но летом этот бизнес был вынужден закрыться под давлением властей. Когда об этом стало известно, в магазин выстроилась длинная очередь, разгонять которую приезал ОМОН.Людей из очереди, которые хотели купить флаги и футболки, задержали. Они якобы «нарушили порядок проведения массового мероприятия». На следующий день их судили — на каждое заседание было отведено около получаса.