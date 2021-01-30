Власти предложили ужесточить наказание для налоговых уклонистов





Проект предполагает, что вместо одной уголовной статьи для налоговых уклонистов будет две.





Вот как будет сформулирована статья 243 «Уклонение физического лица от уплаты сумм налогов, сборов».





1. Уклонение физлица от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо внесения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений или уклонения от ее представления, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом со штрафом, или ограничением свободы на срок до одного года со штрафом, или лишением свободы на срок до двух лет со штрафом.





2. То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, или с лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.





При этом под физическим лицом в статье понимаются индивидуальные предприниматели и не являющиеся ИП физлица, на которых законодательством возложена обязанность по исчислению и уплате сумм налогов, сборов.





Крупным размером ущерба в статье признается размер ущерба на сумму, в 2000 и более раз превышающую базовую величину, установленную на день совершения преступления; особо крупным — в 3500 и более раз превышающую размер такой базовой величины.





Освобождается от уголовной ответственности лицо, которое впервые совершило преступление, предусмотренное настоящей статьей либо статьей 243-1 Уголовного кодекса, если оно полностью погасило ущерб и уплатило суммы соответствующих пеней в порядке и размерах, определяемых законодательством.





Также предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 243-1 «Уклонение должностного лица юридического лица от уплаты сумм налогов, сборов».





В статье говорится, что уклонение должностного лица юридического лица от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо внесения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений или уклонения от ее представления, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности, или ниматься определенной деятельностью со штрафом, или арестом со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом, или лишением свободы на срок до шести лет со штрафом.





То же деяние, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения, или лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.





Крупным размером ущерба в настоящей статье признается размер ущерба на сумму, в 2500 и более раз превышающую базовую величину, установленную на день совершения преступления; особо крупным — в 4000 и более раз превышающую размер такой базовой величины.





По мнению Комитета госконтроля, МНС и Минэкономики это позволит:





дифференцировать ответственность за налоговые преступления для должностных лиц субъектов хозяйствования и физлиц путем градации по суммам ущерба и мерам наказания;





освобождать от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших налоговые преступления, в случае погашения ущерба и пеней;





обеспечить выполнение задачи создания благоприятной и безбарьерной бизнес-среды.





С учетом изменений в статьи 243 и 243-1 УК субъектам ответственности предусматривается повышение размеров крупного и особо крупного ущерба, наличие которого является основанием для привлечения к уголовной ответственности.