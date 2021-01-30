Леброна Джеймса признали самым высокооплачиваемым баскетболистом в НБА









Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков текущего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.





Джеймс возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НБА седьмой раз подряд. За сезон 2020/21 он должен заработать $95,4 млн. По сравнению с прошлым сезоном этот показатель вырос на $3,4 млн.





Годовая зарплата Джеймса в команде составит $31,4 млн. Оставшиеся $64 млн — доходы от спонсорских контрактов и других проектов. Половина рекламных доходов баскетболиста обеспечивается пожизненным контрактом с компанией Nike.





Второе место в рейтинге занял защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри. Его доходы составят $74,4 млн ($34,4 млн зарплата + $40 млн другие доходы). На третьей позиции расположился форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт с показателем $65,2 млн ($31,2 млн зарплата + $34 млн другие доходы).





Единственным европейцем в рейтинге Forbes стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. Он занял шестое место с заработком $49 млн за сезон. При этом его зарплата составит $22 млн, а другие доходы — $27 млн.



