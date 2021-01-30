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В Минске неизвестные сообщили о минировании метро, вокзала и торговых центров

30.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Столичная милиция проверяет сообщение о минировании нескольких объектов в Минске. Как сообщает пресс-служба ведомства, анонимное письмо пришло на электронную почту БелЖД, пишет TUT.BY 


Саперы в здании железнодорожного вокзала. Фото читателя TUT.BY

— Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео», — говорится в сообщении.

На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание!
 
Теги: Минск
 
 
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Столичная милиция проверяет сообщение о минировании нескольких объектов в Минске. Как сообщает пресс-служба ведомства, анонимное письмо пришло на электронную...
 
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