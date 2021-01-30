Финансовая милиция пришла в помещение Symbal.by

В магазине Symbal.by / Еврорадио

Раньше здесь был оффлайн-магазин патриотических белорусских товаров в национальных цветах. Но летом этот бизнес был вынужден закрыться под давлением властей. Когда об этом стало известно, в магазин выстроилась длинная очередь, разгонять которую приезжал ОМОН, передает