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Финансовая милиция пришла в помещение Symbal.by

30.01.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финансовая милиция (ОБЭП) пришла в помещение Symbal.by на проспекте Машерова. Об этом сообщил владелец Symbal.by Павел Белоус.


В магазине Symbal.by / Еврорадио

Раньше здесь был оффлайн-магазин патриотических белорусских товаров в национальных цветах. Но летом этот бизнес был вынужден закрыться под давлением властей. Когда об этом стало известно, в магазин выстроилась длинная очередь, разгонять которую приезжал ОМОН, передает "Еврорадио".
 
 
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Финансовая милиция (ОБЭП) пришла в помещение Symbal.by на проспекте Машерова. Об этом сообщил владелец Symbal.by Павел Белоус.
 
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