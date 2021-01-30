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И за едой, и на коньках покататься. Площадка «Dвор» обзавелась катком - бесплатным
Источник материала: Tut.by
На площадке с фудкортом
«Пока нужно приходить только со своими коньками»
Совладелица «Dвора» Ольга рассказывает, что идея залить каток была еще в прошлом году. Осуществить ее тогда не удалось: слишком теплая была зима. В этот год, как только пришли морозы, вопросом оперативно занялись, и каток появился.
— В теории каток можно заливать при минус пяти, но на практике даже при минус 20 пришлось постараться, — говорит девушка.
Процесс происходил так: заливали каток в основном по ночам. В это время суток сильнее морозы, да и днем менее удобно, можно помешать гостям. Александр, совладелец «Dвора», делится, что площадка под каток, который получился, исходно была ровной. Но изначально катка заливали два: один, что работает сейчас, и второй, под шатром. Однако большой каток растаял за теплые дни. И перед одним из крупных мероприятий его решили полностью убрать.
Тот каток, что функционирует, небольшой: 170 м². Он в первую очередь для детей и тех, кто только начинает кататься. Но если людей немного, удобно кататься будет и взрослым.
Пока на каток нужно приходить только со своими коньками: проката нет. Возможно, он появится в будущем, если каток будет популярным и если будет подходящая погода.
«Бесплатный, потому что в первую очередь мы привлекаем внимание ко „Dвору“»
На вопрос, насколько дорого вышло залить каток, Александр улыбается: «Посмотрим по коммунальным платежам». Говорит, на два катка изначально ушло воды кубов 100, какую-то сумму потянула сама работа, а еще ушли свои силы и время — они бесплатные.
К слову, о бесплатном. Почему за вход на каток с минчан решили не брать денег?
— Мы делали его, чтобы больше привлечь внимания ко «Dвору» — это раз. А во-вторых, все-таки мы делаем это в первый раз, а платному входу должно отвечать качество, оно должно быть идеальным (у нас пока не такое).
Возможно, в период морозов владельцы площадки возьмутся за восстановление большого катка, который около 400 м², но пока этот вопрос не решен.
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На площадке с фудкортом «Dвор» недавно заработал открытый каток. Вернее, два катка: поменьше - для детей, побольше - для взрослых. И самое приятное для гостей: он...
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