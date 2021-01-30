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В Бресте на переходе легковушка насмерть сбила мужчину
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами автомобиля в Бресте, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 29 января, около 19.15, на улице Лейтенанта Рябцева. По предварительной информации, 21-летний водитель Peugeot в районе дома № 29 сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего местного жителя.
В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и умер при доставлении в больницу.
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Происшествие случилось 29 января, около 19.15, на улице Лейтенанта Рябцева.
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