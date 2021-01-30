В Бресте на переходе легковушка насмерть сбила мужчину

Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Бресте, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 29 января, около 19.15, на улице Лейтенанта Рябцева. По предварительной информации, 21-летний водитель Peugeot в районе дома № 29 сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего местного жителя.





В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и умер при доставлении в больницу.