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В Бресте на переходе легковушка насмерть сбила мужчину

30.01.2021 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина погиб под колесами автомобиля в Бресте, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 29 января, около 19.15, на улице Лейтенанта Рябцева. По предварительной информации, 21-летний водитель Peugeot в районе дома № 29 сбил переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего местного жителя.


В результате ДТП пешеход получил тяжелейшие травмы и умер при доставлении в больницу.

 
Теги: Брест
 
 
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Происшествие случилось 29 января, около 19.15, на улице Лейтенанта Рябцева.
 
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