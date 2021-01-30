Уроки безопасного вождения по скользкой трассе. Передний привод против полного

Источник материала: Tut.by

Легкий мороз, настоящая заснеженная гоночная трасса и два автомобиля Audi — переднеприводный обновленный седан A4 и полноприводный лифтбек A5 Sportback. Мы взяли две машины не только для тест-драйва, но и чтобы вместе с инструктором Дмитрием Бруцким изучить приемы безопасной и быстрой езды по скользким дорогам. Самые главные моменты четырехчасового курса обучения мы собрали в наглядном видеоролике.

Глубокий рестайлинг

Пару слов о машинах, которые помогали нам в освоении гоночного трека. Седан Audi A4 пережил плановое обновление, но оно оказалось настолько глубоким, что его можно принять за смену поколений. После сложной работы дизайнеров «четверка» стала похожа на старшую A6 — особенно если взглянуть на выразительные выштамповки над колесными арками. Чуть другими стали фары, фонари и задний бампер. В итоге новая A4 стала выглядеть, с одной стороны, солиднее, а с другой — спортивнее. Аналогичным обновлениям подверглось и семейство A5, включая наш тестовый Sportback.







Интерьеры автомобилей так и вовсе не отличаются. Архитектура осталась прежней, а основные изменения коснулись мультимедийной системы. Диагональ цветного дисплея выросла до 10 дюймов, и он стал сенсорным. По этой причине с центральной консоли исчезла сенсорная площадка и поворотная «шайба».

Кто спортивнее?



Кресла из спортивной линейки S-Line отличаются прострочкой ромбами и интегрированными подголовниками

Уровень спортивности зависит от желания владельца. Если говорить о чистом антураже, то как раз седан с опциональным пакетом S-Line внутри выглядит предпочтительнее благодаря изумительным спортивным креслам с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. В тон им — не менее спортивное рулевое колесо, прошитое эффектной красной нитью. Еще спортивную версию отличают алюминиевые накладки на педалях. Можно еще заказать спортивную подвеску, но тестовый автомобиль был со стандартной.



Профиль спортивных кресел лифтбека не хуже, чем у седана, но регулировок меньше

Audi A5 Sportback сам по себе выглядит более спортивно, безо всяких опциональных пакетов. Спорт здесь начинается с открывания безрамочных дверей и продолжается более низкой посадкой. Если в седан просто садишься, то в Sportback — проваливаешься. Кресла здесь тоже спортивные, с выдвижной опорой для бедер. В отличие от версии S-Line подголовники здесь обычные.

В физподготовке седан, конечно, проигрывает. Он оснащен двухлитровым турбомотором мощностью 190 л. с. и передним приводом. А вот A5 Sportback помощнее: его двухлитровый мотор выдает 249 л. с., а привод — полный. Трансмиссия у обеих машин одинаковая — семиступенчатый «робот» S-Tronic.

В большинстве ситуаций хватает динамики 190-сильного седана. S-Tronic ловко щелкает передачами, мотор обладает хорошей тягой. Так что никаких проблем с разгоном не испытываешь. Sportback — совсем другая песня. Почти 250 «сил» уже настраивают на более динамичную езду. 6 секунд до сотни — это уже очень хороший показатель против 7,5 у Audi A4. Причем разгон сопровождается сочным звуком выхлопа.

Подвеска в Audi A5 Sportback стандартная, но она изначально более низкая и жесткая по сравнению с седаном. Настройки ее явно более драйверские. Разница ощущается с первых же метров. Седан поначалу кажется довольно резким, собранным. Подвеска плотная, но на удивление комфортная.



Шасси Sportback настроено более спортивно, но без дискомфорта

Пересаживаешься в Sportback и сразу понимаешь: этот автомобиль настроен по-другому. И шины здесь ни при чем: размерность у двух машин одинаковая, 245/40 R18. Речь пока именно о шасси. Автомобиль резче отзывается на повороты руля, чувствительнее к трещинкам на асфальте. Но при этом нельзя назвать подвеску «зубодробительной».

А практичность?



Подъемная задняя дверь и более универсальное багажное отделение Audi A5 Sportback нам кажутся предпочтительнее

Интересная получается ситуация с приземленными характеристиками. С одной стороны, седан практичнее: у него как минимум удобнее процесс посадки как вперед, так и назад. К тому же задние пассажиры не упираются головой в крышу — высоты хватает. В лифтбек особенно неудобно садиться сзади, места над головой мало. При этом багажное отделение удобнее для перевозки негабаритных грузов. Хотя чистые объемы примерно одинаковые: 490 и 480 литров соответственно. И немного практичности добавляет полный привод Sportback. Все же в такие снегопады, как нынешней зимой, предпочтительнее иметь преимущество в сугробах.

Гонка на удержание





Ну а теперь — десерт. Или то, ради чего мы вообще все это затеяли. Кстати, не ради гонок. Наша цель — вместе с инструктором по спортивному вождению научиться быстро и безопасно управлять автомобилем на скользкой дороге. И заснеженная гоночная трасса в Стайках как нельзя лучше для этого подходит.





Основное обучение у нас прошло на седане Audi A4 — все же передний привод более распространен, чем полный. И будет полезно знать, как с ним справляться. Наша цель — не эффектная, а эффективная езда. Весь четырехчасовой курс обучения мы собрали в небольшой и наглядный видеоролик.

Короткие итоги





Для большинства водителей передний привод окажется проще и понятнее в освоении. Полноприводный автомобиль требует уже несколько иных навыков и рефлексов. Отключать или не отключать страхующую электронику? Мы пришли к выводу, что достаточно деактивировать противобуксовочную систему в тех случаях, когда необходима стабильная и понятная тяга на колесах. А вот систему стабилизации лучше оставить на страже.