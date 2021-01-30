Источник материала: Хартия'97

Все больше сторонников Трампа готовы свидетельствовать против него в деле об импичменте 1 30.01.2021, 14:18

Некоторые из них считают, что экс-президент их предал.

Участники штурма Капитолия готовы свидетельствовать против Дональда Трампа по делу об импичменте. "Шаман" QAnon, которого зовут Джейкоб Энтони Чансли, заявил, что бывший президент его предал. Об этом рассказал адвокат Чансли Эл Уоткинс, информирует Vice .

"Шаман" считает, что слова Трампа накануне события 6 января в Вашингтоне означали не что иное, как призыв к действиям - что нужно "уйти в Капитолий вместе с президентом и биться там как в аду".

«Если рассматриваемые обвинения для импичмента имеют основания, голос господина Ченсли и голоса других лиц, причастных к случившемуся, должны быть услышаны», — сказал Уоткинс.

Адвокат другого протестующего, Эммануэля Джексона, которого обвиняют по пяти пунктам, в том числе и в нападении на стражей порядка, также считает, что «характер и обстоятельства этого преступления должны рассматриваться через призму события, вдохновленной президентом США».

Гаррет Миллер, еще один участник штурма Капитолия, которого обвиняют также в угрозах члену палаты представителей Александрии Окасио-Кортес и офицеру полиции Капитолия, извинился через своего адвоката за те события. В заявлении, которое обнародовал его адвокат, он также возлагает ответственность за происшедшее на экс-президента Трампа.

6 января сторонники Дональда Трампа вышли на протесты против результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Во время акции протеста произошли столкновения с правоохранителями, неизвестные смогли прорваться через правоохранителей к зданию Капитолия.

Ранее Дональд Трамп заявил о том, что никогда не признает своего поражения Джо Байдену на выборах.

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