Источник материала: Хартия'97

А мы продолжаем работать над сменой режима день за днем.

Перехватить разговоры главных спецагентов тысячелетия и заставить, не мигая, слушать премьер-министра страны с населением в 144 миллиона.

Выбивать пытками признания на камеру во всех смертных грехах, совершенных завтра, а, может, послезавтра, ну-у-у когда надо, тогда и совершенных, чуть что, склеим и подправим.

Использовать милицию для разрушения снеговиков, а солдат в зеленых костюмах - для наклеек на окна жилых домов.

Заставлять под страхом увольнения и лишения премий, опалы и внесения в списки неблагонадежных, подписать письмо профсоюзов про успехи в транспортировке тракторов с флагами на хранение в Глубокое - очень важное для всего мирового сообщества.

Вы серьезно? Вы думаете, никто ничего не понял?

Сначала улыбаешься, а потом грустишь. Король-то голый.

А мы продолжаем долбить режим день за днем. Кто-то же должен работать.

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