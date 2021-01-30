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«Король-то голый!»

30.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Король-то голый!»

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  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 30.01.2021, 14:09
«Король-то голый!»

А мы продолжаем работать над сменой режима день за днем.

Перехватить разговоры главных спецагентов тысячелетия и заставить, не мигая, слушать премьер-министра страны с населением в 144 миллиона.

Выбивать пытками признания на камеру во всех смертных грехах, совершенных завтра, а, может, послезавтра, ну-у-у когда надо, тогда и совершенных, чуть что, склеим и подправим.

Использовать милицию для разрушения снеговиков, а солдат в зеленых костюмах - для наклеек на окна жилых домов.

Заставлять под страхом увольнения и лишения премий, опалы и внесения в списки неблагонадежных, подписать письмо профсоюзов про успехи в транспортировке тракторов с флагами на хранение в Глубокое - очень важное для всего мирового сообщества.

Вы серьезно? Вы думаете, никто ничего не понял?

Сначала улыбаешься, а потом грустишь. Король-то голый.

А мы продолжаем долбить режим день за днем. Кто-то же должен работать.

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А мы продолжаем работать над сменой режима день за днем.
 
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