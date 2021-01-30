ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске неизвестные сообщили о минировании метро, вокзала, торговых центров и самолета

30.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Минске неизвестные сообщили о минировании метро, вокзала, торговых центров и самолета

5
  • 30.01.2021, 14:02
В Минске неизвестные сообщили о минировании метро, вокзала, торговых центров и самолета
Иллюстрационное фото

Письмо пришло на электронную почту БелЖД.

Столичная милиция проверяет сообщение о минировании нескольких объектов в Минске. Как сообщает tut.by со ссылкой на пресс-службу ведомства, анонимное письмо пришло на электронную почту БелЖД.

— Днем 30 января на электронную почту Белорусской железной дороги поступило анонимное электронное сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолета, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео», — говорится в сообщении.


На места выбыли сотрудники милиции и иные экстренные службы. Предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
И за едой, и на коньках покататься. Площадка «Dвор» обзавелась катком - бесплатным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by