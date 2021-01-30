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«Для него атака на бело-красно-белый флаг станет последним гвоздем в крышку гроба»

30.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Для него атака на бело-красно-белый флаг станет последним гвоздем в крышку гроба»

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  • 30.01.2021, 13:47
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«Для него атака на бело-красно-белый флаг станет последним гвоздем в крышку гроба»

Политический обозреватель оценил попытку запретить национальную символику.

Белорусский журналист и политический обозреватель Игорь Ильяш прокомментировал попытку Генеральной прокуратуры Беларуси признать бело-красно-белую символику экстремистской.

Игорь Ильяш считает запрет бело-красно-белого флага логичным шагом «на пути превращения авторитарной диктатуры в тоталитарную». Но, по его мнению, эффективность этого будет равна нулю.

Он напомнил, что «де-факто бело-красно-белый флаг в последние полгода и так был запрещен вплоть до шизофренического абсолюта».

«Истребление ленточек и вырубка бело-красно-белого льда, преследование за крамольный цвет брюк, зонтика или БЧБ-зефирки… Ну куда уж больше? Признание национального флага экстремистским лишь упростит бюрократические процедуры для репрессивной машины. Теперь милиции и судьям не придется натягивать сову на глобус (квалифицировать зефирку как массовую акцию протеста), а можно будет сразу преследовать инакомыслящих за распространение экстремистской продукции. Только и всего», – считает политический обозреватель.

С другой стороны, считает Игорь Ильяш, после запрета станет проще выражать протест и сложнее контролировать запреты.

«Теперь же любое сочетание красного и белого будет считаться протестом не только де-факто, но и де-юре. И если каждый подобный акт протеста не будет преследоваться, то это станет демонстрацией слабости самой же системы. А отследить каждый такой акт физически невозможно», – подчеркнул он.

По мнению обозревателя, у Лукашенко нет необходимого для этого социального и экономического ресурса, а значит, «система ставит перед собой заведомо невыполнимую задачу».

«В реальности признание БЧБ-флага экстремистским повлечет за собой лишь одно существенное последствие: это будет окончательный приговор красно-зеленому флагу. Террор 2020-2021 годов и так фактически лишил его будущего. Но нынешняя атака на бело-красно-белый флаг станет последним гвоздем в крышку гроба. С иллюзией возможности мирного сосуществования двух символику будет покончено. После падения режима Лукашенко красно-зеленый флаг не просто перестанет быть государственным –он, вполне вероятно, окажется под запретом. Под воздействием общественных настроений подобное решение примет любой, кто придет к власти после Лукашенко. И такой запрет не вызовет никаких протестов», – считает Игорь Ильяш.

29 января стало известно, что «неравнодушные граждане» направили в Генпрокуратуру обращение, в котором просят исповедовать бело-красно-белый флаг экстремистским. Соответствующий пакет законов уже готовят.

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