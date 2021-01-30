Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, что скрыто под антарктическим льдом 30.01.2021, 13:38

1,392

Это поможет выработать план действий в условиях глобального потепления.

Замерзшее царство Антарктиды может казаться невыразительным сверху, но подо льдом скрыт загадочный и сложный мир, знания о котором могут иметь решающее значение для понимания последствий изменения климата, пишет vokrugsveta.ua .

Сейчас антарктический ледяной щит быстро теряет массу. По мере повышения температуры океана ледники, составляющие его, тают в шесть раз быстрее, чем 40 лет назад. По данным NASA Антарктида теряет 252 миллиарда тонн льда в год.

Если весь лед Антарктиды растает, уровень Мирового океана поднимется примерно на 65 метров, затопив все прибрежные города и некоторые страны целиком. И даже подъема уровня воды на 1,5 метра будет достаточно, чтобы покрыть территорию размером с Данию. Потеря прибрежных городов с их инфраструктурой вызовет экономическую катастрофу и транспортный коллапс.

Естественно, что ученые проявляют интерес к ключевому фактору, влияющему на скорость таяния антарктического ледяного щита: на расположенный глубоко под ледяным покровом рельеф древнего континента, вдвое большего, чем Австралия.

Замороженный мир

Ледяной щит толщиной более двух километров, накопившийся в Антарктиде, покрывает 98 процентов континента. Но 100 миллионов лет назад там росли тропические леса, подобными тем, что и сегодня растут в Новой Зеландии, но с динозаврами, кормившимися обильной растительностью.

Затем, около 34 миллионов лет назад, на границе эоценовой и олигоценовой эпох, климат резко похолодал, образовав на полюсах ледники, существующие по сей день.

Особенности природных условий и скрытого льдом рельефа делят Антарктику на три региона: Восточную, Западную и Антарктический полуостров.

Лед Антарктического полуострова скрывает хребет гор, выступающих на северо-запад изнутри континента. Восточная Антарктида, самый большой сектор, состоит из несколько плоских равнин. Но там есть и горный хребет Гамбурцева, протяженностью 1200 км., с вершинами высотой до 3700 метров, примерно такой же, как европейские Альпы. Все это покрывает слой льда толщиной 650-700 метров и более.

Земля Западной Антарктиды почти полностью находится ниже уровня моря. Отсутствие суши под ледником делает регион более уязвимым для таяния. Спутниковые данные, собранные с 1996 по 2006 год, показали, что истончение шельфовых ледников — плавающих пластов льда, соединяющихся с сушей, в Восточной Антарктиде застопорилось, зато в Западной Антарктиде скорость их таяния увеличилась в три раза.

В 2019 году NASA создало самую подробную карту континента. Объединив измерения движения льда, сейсмические данные и радиолокационные изображения, карта, получившая название BedMachine Antarctica, выявила ранее неизвестные топографические особенности, такие как широкие хребты, защищающие ледники, текущие через Трансантарктические горы, разделяющие Восточную и Западную Антарктиду.

BedMachine также обнаружил самый глубокий в мире каньон под ледником Денман в Восточной Антарктиде, достигающий глубины 3700 метров ниже уровня моря. Это намного глубже, чем Мертвое море — самая низкая открытая область суши, которая находится на отметке 473 метра ниже уровня моря.

Карта является важным достижением, который поможет ученым точно предсказать, какие области льда подвергаются наибольшему риску соскальзывания в океан в ближайшие десятилетия и столетия, а какие участки могут быть более стабильными, чем ожидалось.

Несмотря на значительный прогресс в картографировании подледниковой геологии, значительные участки Антарктиды все еще слабо исследованы. Между тем, понимание того, что находится под ледяным щитом, имеет решающее значение для прогнозирования сдвигов льда, ускоренных изменением климата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .