Источник материала: Хартия'97

Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси? 19 30.01.2021, 13:27

2,780

Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля.

29 января Нацбанк опубликовал доклад заместителя председателя правления Дмитрия Калечица об обеспечении финансовой стабильности в 2020 и планах на 2021 год, пишет сайт «Радыё Свобода» .

В части, посвященной задачам на этом году, Калечиц среди прочего упомянул, что Нацбанк с Советом министров получит право на введение валютных ограничений.

Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля и позволят вводить ограничения сроком до года.

Что это за ограничения

Запрет на валютные и валютно-обменные операции.

Установление лимитов на операции с валютой.

Введение разрешений Нацбанку на валютные операции.

Ограничения на открытие и ведение счетов в иностранных банках.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .