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Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси?

30.01.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси?

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  • 30.01.2021, 13:27
  • 2,780
Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси?

Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля.

29 января Нацбанк опубликовал доклад заместителя председателя правления Дмитрия Калечица об обеспечении финансовой стабильности в 2020 и планах на 2021 год, пишет сайт «Радыё Свобода».

В части, посвященной задачам на этом году, Калечиц среди прочего упомянул, что Нацбанк с Советом министров получит право на введение валютных ограничений.

Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля и позволят вводить ограничения сроком до года.

Что это за ограничения

Запрет на валютные и валютно-обменные операции.

Установление лимитов на операции с валютой.

Введение разрешений Нацбанку на валютные операции.

Ограничения на открытие и ведение счетов в иностранных банках.

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Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля.
 
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