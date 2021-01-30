МЧС Беларуси продает бункер за $100 тысяч, он рядом с Беловежской пущей

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Брестской области на окраине Беловежской Пущи на три этажа под землю уходит строение с аппаратурой, которая обеспечивала дальнюю военную и правительственную связь с войсками СССР в странах Варшавского договора и не только – можно было связаться даже с Кубой.

Сам бункер был сконструирован в период с 1968 по 1971 годы. На случай ядерный войны центр был оборудован всеми необходимыми системами жизнеобеспечения: дизельными генераторами, холодильными установками, системой противопожарной безопасности, залом для фильтрования воздуха, пищеблоком и другими удобствами. Также были прописаны схемы работы данных систем в случае объявления боевой готовности. Теперь от былой пользы нет и следа.

Кроме того, в 2006 с бункера сняли охрану: ранее это была чувствительная сигнализация, теперь же - несколько сторожей и пес. Ценную аппаратуру постепенно вынесли мародеры, но, как только бункер был передан на баланс МЧС, он был законсервирован до недавнего времени.

Начальная цена лота 100 тысяч долларов, но неясно, насколько возможно продать подобный объект. Из-за отсутствия какого-либо обслуживания в нем появились проблемы с вентиляцией, отоплением и водоснабжением. На стенах - плесень. Не исключено, что подобное здание может вызвать интерес у любителей тематики холодной войны, чтобы преобразовать его в туристический объект, тем более, он расположен вблизи Беловежской пущи. Однако, для такого преобразования могут потребоваться крупные инвестиции - куда большие чем 100 тысяч долларов.