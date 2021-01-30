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В магазин Symbal.by пришли сотрудники ОБЭП
Источник материала: Onliner
Сегодня около 12:00 в офис Symbal.by на Машерова, где раньше был офлайн-магазин, пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступления Советского РУВД. Пока неизвестно зачем.
— Сейчас в офисе находятся четыре наших работника, в том числе заместитель директора и бухгалтер. Всех попросили выключить телефоны. Я тоже туда направляюсь, — рассказал директор Symbal.by Павел Белоус. — Пока точно не знаю, в чем суть визита. Предполагаю, он связан с продажей бчб-символики. Продолжение истории, которая началась в других похожих магазинах — «Мой модны кут», «Адметнасць».
Напомним, Symbal.by
(будет дополнено)
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Сегодня около 12:00 в офис Symbal.by на Машерова, где раньше был офлайн-магазин, пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступления Советского РУВД. Пока...
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