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В магазин Symbal.by пришли сотрудники ОБЭП

30.01.2021 14:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня около 12:00 в офис Symbal.by на Машерова, где раньше был офлайн-магазин, пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступления Советского РУВД. Пока неизвестно зачем.

— Сейчас в офисе находятся четыре наших работника, в том числе заместитель директора и бухгалтер. Всех попросили выключить телефоны. Я тоже туда направляюсь, — рассказал директор Symbal.by Павел Белоус. — Пока точно не знаю, в чем суть визита. Предполагаю, он связан с продажей бчб-символики. Продолжение истории, которая началась в других похожих магазинах — «Мой модны кут», «Адметнасць».

Напомним, Symbal.by закрылся еще в июне прошлого года из-за многочисленных проверок. До настоящего времени команда магазина занималась устранением очередных нарушений, найденных инспекторами МЧС.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня около 12:00 в офис Symbal.by на Машерова, где раньше был офлайн-магазин, пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступления Советского РУВД. Пока...
 
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