На солиста камерного хора Дениса Иванова составили еще один протокол, он остается под стражей

Денис Иванов. Фото: budzma.by





Задержанный 25 января Денис Иванов должен был выйти на свободу 28 января: состоявшийся накануне суд отправил его дело на доработку, а в четверг истекали трое суток с момента его задержания. Однако друзья так и не дождались Иванова. На Окрестина, где Денис содержался эти трое суток, заявили, что его там нет, так же ответили в Первомайском РУВД и в других ИВС страны.





Найти Дениса в Первомайском РУВД все же удалось адвокату, но его так и не допустили к подзащитному.





29 января прошел еще один суд, на котором и выяснилось, что на артиста составлен новый протокол. Дело вновь отправлено на доработку. Срок задержания по второму протоколу истекает в воскресенье, 31 января.





Денис Иванов — лауреат международных конкурсов, солист Камерного хора Беларуси. Его задержали вечером 25 января на рабочем месте в Белгосфилармонии. Долгое время его местонахождение оставалось неизвестным.

