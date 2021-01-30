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На солиста камерного хора Дениса Иванова составили еще один протокол, он остается под стражей

30.01.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артиста камерного хора Дениса Иванова «перезадержали», на него составлен еще один протокол. Об этом TUT.BY сообщили друзья задержанного.


Денис Иванов. Фото: budzma.by

Задержанный 25 января Денис Иванов должен был выйти на свободу 28 января: состоявшийся накануне суд отправил его дело на доработку, а в четверг истекали трое суток с момента его задержания. Однако друзья так и не дождались Иванова. На Окрестина, где Денис содержался эти трое суток, заявили, что его там нет, так же ответили в Первомайском РУВД и в других ИВС страны.

Найти Дениса в Первомайском РУВД все же удалось адвокату, но его так и не допустили к подзащитному.

29 января прошел еще один суд, на котором и выяснилось, что на артиста составлен новый протокол. Дело вновь отправлено на доработку. Срок задержания по второму протоколу истекает в воскресенье, 31 января.

Денис Иванов — лауреат международных конкурсов, солист Камерного хора Беларуси. Его задержали вечером 25 января на рабочем месте в Белгосфилармонии. Долгое время его местонахождение оставалось неизвестным.
 
 
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Артиста камерного хора Дениса Иванова «перезадержали», на него составлен еще один протокол. Об этом TUT.BY сообщили друзья задержанного.
 
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