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Правда тела: стоит ли есть мясо?
30.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Почему после 45 лет лучше сокращать употребление мяса? Что происходит, если "грузить" организм мясом без достаточного количества овощей? Как мы "подсаживаемся" на колбасу и стоит ли ее есть? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
© Sputnik / Владимир Астапкович
01:30 Тело - огромная фабрика, где постоянно идут производственные процессы, и основным сырьем является белок
02:45 Можно ли полностью отказаться от мяса
03:20 Отсутствие в рационе животного белка сказывается на качестве костной ткани
04:40 Вегетарианство - развлечение для богатых?
08:00 Почему после 40 лет лучше есть меньше мяса
09:10 Какое мясо и как часто можно есть
10:30 Железодефицитная анемия - проблема, о которой многие и не подозревают
11:45 С чем лучше есть мясо
15:20 Колбаса - это мясо или нет?
17:30 В этих продуктах много жира и соли, поэтому люди на них подсаживаются
20:15 Важно понимать, что мясо бывает разное по зрелости
22:20 Насколько полезны пельмени и сколько в них сахара?
25:30 Не знаю, почему майонез подвергли такой анафеме
26:00 Что происходит с качеством мяса и правда ли, что раньше оно было лучше?
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Почему нужно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать? Разбираемся, какое мясо и как часто стоит есть, откуда...
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