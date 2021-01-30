Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Правда тела". Стоит ли есть мясо

Почему после 45 лет лучше сокращать употребление мяса? Что происходит, если "грузить" организм мясом без достаточного количества овощей? Как мы "подсаживаемся" на колбасу и стоит ли ее есть? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

01:30 Тело - огромная фабрика, где постоянно идут производственные процессы, и основным сырьем является белок

02:45 Можно ли полностью отказаться от мяса

03:20 Отсутствие в рационе животного белка сказывается на качестве костной ткани

04:40 Вегетарианство - развлечение для богатых?

08:00 Почему после 40 лет лучше есть меньше мяса

09:10 Какое мясо и как часто можно есть

10:30 Железодефицитная анемия - проблема, о которой многие и не подозревают

11:45 С чем лучше есть мясо

15:20 Колбаса - это мясо или нет?

17:30 В этих продуктах много жира и соли, поэтому люди на них подсаживаются

20:15 Важно понимать, что мясо бывает разное по зрелости

22:20 Насколько полезны пельмени и сколько в них сахара?

25:30 Не знаю, почему майонез подвергли такой анафеме

26:00 Что происходит с качеством мяса и правда ли, что раньше оно было лучше?

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