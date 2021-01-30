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Правда тела: стоит ли есть мясо?

30.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Правда тела". Стоит ли есть мясо

Почему после 45 лет лучше сокращать употребление мяса? Что происходит, если "грузить" организм мясом без достаточного количества овощей? Как мы "подсаживаемся" на колбасу и стоит ли ее есть? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
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01:30 Тело - огромная фабрика, где постоянно идут производственные процессы, и основным сырьем является белок

02:45 Можно ли полностью отказаться от мяса

03:20 Отсутствие в рационе животного белка сказывается на качестве костной ткани

04:40 Вегетарианство - развлечение для богатых?

08:00 Почему после 40 лет лучше есть меньше мяса

09:10 Какое мясо и как часто можно есть

10:30 Железодефицитная анемия - проблема, о которой многие и не подозревают

11:45 С чем лучше есть мясо

15:20 Колбаса - это мясо или нет?

17:30 В этих продуктах много жира и соли, поэтому люди на них подсаживаются

20:15 Важно понимать, что мясо бывает разное по зрелости

22:20 Насколько полезны пельмени и сколько в них сахара?

25:30 Не знаю, почему майонез подвергли такой анафеме

26:00 Что происходит с качеством мяса и правда ли, что раньше оно было лучше?

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