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Литовские пункты пропуска не работали более 8 часов, сбой устранен
30.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 янв – Sputnik. Программный сбой, по состоянию на 14.00, устранен, оформление автотранспорта и грузов в литовских ПП производится в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
В связи с возникшей в 6 утра в субботу нештатной ситуацией, литовские таможенники оформляли фуры в ручном режиме, пропускная способность
В данный момент пробки наблюдаются во всех пропускных пунктах на белорусско-литовской границе. В "Каменном Логе", например, стоят 180 грузовиков, в "Котловке" 190 фур, в "Бенякони" – 230, в "Привалке" – 160.
Вместе с тем, на польском и латвийском направлениях никаких очередей не нет.
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Программное обеспечение системы таможенного оформления на белорусско-литовской границе перестало работать в субботу рано утром.
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