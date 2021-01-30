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Литовские пункты пропуска не работали более 8 часов, сбой устранен

30.01.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 янв – Sputnik. Программный сбой, по состоянию на 14.00, устранен, оформление автотранспорта и грузов в литовских ПП производится в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

В связи с возникшей в 6 утра в субботу нештатной ситуацией, литовские таможенники оформляли фуры в ручном режиме, пропускная способность снизилась более чем в два раза.

В данный момент пробки наблюдаются во всех пропускных пунктах на белорусско-литовской границе. В "Каменном Логе", например, стоят 180 грузовиков, в "Котловке" 190 фур, в "Бенякони" – 230, в "Привалке" – 160.

Вместе с тем, на польском и латвийском направлениях никаких очередей не нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Программное обеспечение системы таможенного оформления на белорусско-литовской границе перестало работать в субботу рано утром.
 
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