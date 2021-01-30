Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Олигарх Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца в Геленджике Миллиардер сказал об этом в интервью телеграм-каналу Mash.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись, снятую, как утверждает канал, внутри дворца в Геленджике.Издание «Инсайдер» после этого выяснило, что главный редактор, директор и совладелец канала Mashживет в доме управделами президента и работает на администрацию главы государства.После того, какбыл задержан по возвращению из Германии, его соратники опубликовали расследование, где утверждается, что дляпод Геленджиком был построен роскошный дворец за 100 миллиардов рублей, оформленный на третьих лиц. Путин заявил, что здание ему не принадлежит.Издание «Медуза» выяснило, что на мысе Идокопас соорудили еще и 16-уровневый подземный бункер.