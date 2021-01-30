Источник материала: Хартия'97

Аркадий Ротенберг заявил телеграм-каналу Mash, что дворец Путина якобы принадлежит ему 30.01.2021, 15:25

Бизнесмен утверждает, что приобрел здание «несколько лет назад».

Телеграм-канал Mash, связанный, по данным издания Insider, с Администрацией президента России, опубликовал видео, где бизнесмен Аркадий Ротенберг утверждает, что «дворец Путина» на мысе Идокопас в Геленджике якобы принадлежит ему, сообщает «Новая газета» .

«Сейчас это уже будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект Место шикарное», — рассказал Ротенберг. Он утверждает, что хочет там построить апарт-отель, поэтому там «так много комнат».

Бизнесмен добавил, что приобрел дворец «несколько лет назад»: «Это шикарное место, располагающее, чтобы сделать там отель Пройдет полтора-два года я вас приглашу и вы посмотрите на ту красоту, которая там будет». Ротенберг утверждает, что решил рассказать о своем владении из-за «скандала» вокруг «дворца Путина». «Там нет ничего незаконного», — уверил бизнесмен. Состояние стройки, по его словам, «пока неудовлетворительное».

Накануне издание Insider заявило, что главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов, снявший репортаж из «дворца Путина» под Геленджиком, живет в доме, принадлежащем управделами президента, и имеет отношение к его администрации.

Перед этим Mash выпустил репортаж из «дворца Путина» под Геленджиком. Один из представителей технадзора помог Иксанову попасть на объект, из видео следует, что там якобы идут строительные работы. Сам Путин ранее заявлял, что ничего из расследования про «дворец» под Геленджиком ни ему, ни его родственникам не принадлежит и не принадлежало.

Расследование «Дворец для Путина» было опубликовано 18 января сотратниками политика Алексея Навального. В фильме приводится обширная историческая справка о геленджикском дворце, основанная на материалах Марины Салье, журналистов The New Times, «Новой газеты», Фонтанки и других расследователей. Оно построено на виртуальном и реальном путешествии, а также на рассказах бывшего подрядчика «дворца» Сергея Колесникова. Видео собрало более 100 млн просмотров на YouTube.

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