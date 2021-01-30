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Лидские партизаны вышли на субботний марш
Источник материала: Хартия'97
Лидские партизаны вышли на субботний марш
Патриоты развернули национальную символику.
Лидские партизаны вышли на на субботнюю прогулку с национальной символикой, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Я выхожу, выходи и ты!», — обратились они ко всем сторонникам перемен в Беларуси.
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Патриоты развернули национальную символику.
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