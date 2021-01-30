Источник материала: Хартия'97

Шведский и американский экономист рассказал о деньгах Лукашенко 1 30.01.2021, 15:19

Андерс Аслунд

Фото: Shutterstock

Новый закон США против «прачечных» позволяет их найти.

Андерс Аслунд, шведский и американский экономист, советник российского правительства в начале 1990-х, старший научный сотрудник американского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council) стал одним из авторов документа «Байден и Беларусь: стратегия для новой администрации». Аслунд рассказал об экономических аспектах стратегии, которую предлагают новой американской администрации, сообщает «Радыё Свабода» .

Соединенные Штаты должны предупредить российские компании и бизнесменов, что против них введут санкции, если они захотят воспользоваться нынешней ситуацией в Беларуси и дешево купить белорусские предприятия или если они будут поддерживать режим Лукашенко финансово или политически.

Владелец российских компаний «Уралкалий» и «Уралхим» Дмитрий Мазепин получает в общей сложности 6 миллиардов долларов государственных денег в кредит через банки ВТБ и «Сбербанк». Президент России Владимир Путин хочет, чтобы «Уралкалий» и «Уралхим» приобрели «Беларуськалий» и «Гродно-Азот». Это должно быть дешево, ведь альтернативных покупателей нет.

Один из самых богатых людей России Михаил Гуцериев, с помощью которого «Славнефть» в свое время приобрела 42 процента в Мозырском НПЗ, похоже, хотел бы купить новополоцкий «Нафтан».

Стоит заранее их предупредить, что если такое случится, США введут санкции. Они имеют большие деньги и партнеров в разных странах мира и они много потеряли бы в таком случае.

Беларуси в этом году нужно около 6 миллиардов иностранного финансирования. Если Лукашенко не найдет, где взять такие деньги, вероятно повторение финансового кризиса 2011 года с обвалом рубля.

Соединенные Штаты должны санкционировать компании, занимающиеся частными финансами Лукашенко. Определить такие компании могут помочь американские спецслужбы. Новые правила относительно финансовой прозрачности в Евросоюзе и США имеют этому способствовать.

В США приняли новый закон против отмывания денег, который обязывает называть настоящего владельца финансовых активов. Люди, которые выводят деньги из своих стран, ищут места с тремя условиями – хорошее правосудие (а это страны Запада и бывшие британские территории), возможность анонимных предприятий, а также большие и глубокие финансовые рынки, чтобы можно было скрывать много денег. В принципе, все это возможно только в двух странах – США и Британии.

Раньше деньги из постсоветских стран обычно выводили через Кипр, сейчас это не так очевидно. Потом деньги идут на Карибу, чтобы организовать больше предприятий, а оттуда в США. К примеру, Каймановы острова [владение Британии] имеют в США фонды на 1 триллион 900 миллиардов долларов. И там довольно много российских денег. Теперь им предстоит назвать настоящих собственников.

Это значит, что для таких белорусских денег тоже остается мало мест. Практически единственной «черной дырой» остается Дубай, где Лукашенко, вероятно, имеет свои деньги. Но если за это действительно возьмется американское правительство, они это найдут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .