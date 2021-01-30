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Белорусы проводят акции в поддержку национального флага по всей стране

30.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы проводят акции в поддержку национального флага по всей стране

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  • 30.01.2021, 14:49
Белорусы проводят акции в поддержку национального флага по всей стране

Белорусы ответили акциями протеста на попытку Генеральной прокуратуры Беларуси признать бело-красно-белую символику «экстремистской».

Национальная символика появляется сегодня в течение дня по всей стране.

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Белорусы ответили акциями протеста на попытку Генеральной прокуратуры Беларуси признать бело-красно-белую символику «экстремистской».
 
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