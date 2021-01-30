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Белорусы проводят акции в поддержку национального флага по всей стране
Источник материала: Хартия'97
Белорусы проводят акции в поддержку национального флага по всей стране
Белорусы ответили акциями протеста на попытку Генеральной прокуратуры Беларуси признать бело-красно-белую символику «экстремистской».
Национальная символика появляется сегодня в течение дня по всей стране.
Новые кадры опубликовал телеграм-канал
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Белорусы ответили акциями протеста на попытку Генеральной прокуратуры Беларуси признать бело-красно-белую символику «экстремистской».
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