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ОБЭП пришел в офис Symbal.by

30.01.2021 15:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

ОБЭП пришел в офис Symbal.by

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  • 30.01.2021, 14:36
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ОБЭП пришел в офис Symbal.by
Иллюстрационное фото

Сотрудникам выключают телефоны.

В Минске в помещение Symbal.by на проспекте Машерова, 18 пришел ОБЭП РУВД Советского района.

«В наше помещение, где раньше был офлайн-магазин и которое мы сейчас используем как офис, пришли около 12:00 работники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД», – сообщил «Белсату» директор магазина Павел Белоус.

По его словам, в офисе находились два работника. Сейчас туда направляются бухгалтер и заместитель директора. В течение часа планирует приехать и сам Павел Белоус.

«Точной информации, по какой причине приехали, у меня нет, так как попросили сотрудников выключить телефоны. Но, скорее всего, как и ко всем, к кому в последние дни приезжали, это связано с продукцией с бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня», – отметил директор Symbal.by.

Проблемы у минской офлайн-магазина Symbal.by начались еще в июне 2020 года. Сначала у курьера магазина изъяли тираж маек с надписью «ПСИХО3%». Позже в магазин зачастили проверки с МЧС, постоянно пропадал свет. В итоге с 29 июня магазин прекратил свою работу.

Очередная волна репрессий против магазинов с национальной символикой началась после выборов. 3 ноября закрылся магазин одежды LSTR. Также в Бресте закрылся магазин «Князь Вітаўт», в Витебске – паб «Торвальд», в Гродно – этномагазин «Цудоўня», а в Орше – «Цудоўная крама». В Минске вынужден был переехать магазин «Гонар».

В январе 2021 года были вынуждены закрыться в Минске магазин «Мой модны кут», онлайн-магазин «БЧБ.бел».

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сотрудникам выключают телефоны.
 
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