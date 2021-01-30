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ОБЭП пришел в офис Symbal.by
Источник материала: Хартия'97
ОБЭП пришел в офис Symbal.by
Сотрудникам выключают телефоны.
В Минске в помещение Symbal.by на проспекте Машерова, 18 пришел ОБЭП РУВД Советского района.
«В наше помещение, где раньше был офлайн-магазин и которое мы сейчас используем как офис, пришли около 12:00 работники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД», – сообщил
По его словам, в офисе находились два работника. Сейчас туда направляются бухгалтер и заместитель директора. В течение часа планирует приехать и сам Павел Белоус.
«Точной информации, по какой причине приехали, у меня нет, так как попросили сотрудников выключить телефоны. Но, скорее всего, как и ко всем, к кому в последние дни приезжали, это связано с продукцией с бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня», – отметил директор Symbal.by.
Проблемы у минской офлайн-магазина Symbal.by начались еще в июне 2020 года. Сначала у курьера магазина изъяли тираж маек с надписью «ПСИХО3%». Позже в магазин зачастили проверки с МЧС, постоянно пропадал свет. В итоге с 29 июня магазин прекратил свою работу.
Очередная волна репрессий против магазинов с национальной символикой началась после выборов. 3 ноября закрылся магазин одежды LSTR. Также в Бресте закрылся магазин «Князь Вітаўт», в Витебске – паб «Торвальд», в Гродно – этномагазин «Цудоўня», а в Орше – «Цудоўная крама». В Минске вынужден был переехать магазин «Гонар».
В январе 2021 года были вынуждены закрыться в Минске магазин «Мой модны кут», онлайн-магазин «БЧБ.бел».
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Сотрудникам выключают телефоны.
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