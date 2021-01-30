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«Волны протеста в Беларуси будут приходить одна за другой, и конца им не будет»
Источник материала: Хартия'97
«Волны протеста в Беларуси будут приходить одна за другой, и конца им не будет»
На это есть очень важная и неподвластная Таракану причина.
Российский философ Максим Горюнов написал в
— Волны протеста будут приходить одна за другой, и конца им не будет, — пишет Максим Горюнов.
Почему?
Не потому что белорусы так любят демократию и рынок. И не потому, что американская разведка что-то там мутит.
Источником протеста является разница между Беларусью и современностью.
У меня сейчас есть телевизор. Вечерами я лежу на диване и переключаю новостные каналы: BBC, CNN, France 24, Al Jazeera, Bloomberg. А потом Беларусь 24.
Между Bloomberg и Беларусь 24 нет специальной паузы и это довольно жестко: вот ты смотришь холеного и жутко высоколобого аналитика в пиджаке в серо-голубую клетку и бабочке.
А потом нажимаешь кнопку и тебе в лицо летит пахучий советский репортаж. Или про озимый ячмень, или про телят, или про мировую закулису, которая хочет отнять и озимый ячмень, и телят.
Было еще про карпов: в Витебской области много прудов с карпами. Ястребы в Вашингтоне зарятся и на карпов тоже.
Эстетическая и интеллектуальная разница между Bloomberg и Беларусь 24 такая, что у меня в ушах звенит, как в самолете во время набора высоты. Такой же звон в ушах от буквально всей белорусской повседневности. Собственно, этот звон и выводит людей на улицу, и как его убрать Лукашенко так и не придумал.
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На это есть очень важная и неподвластная Таракану причина.
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