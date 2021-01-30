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Нефть и газ: Россия не хочет рубли

30.01.2021 15:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают высокую долю российского рубля во взаимной торговле РФ и Беларуси, но считают маловероятным дедолларизацию расчетов за углеводороды.

"Торговля между Россией и Беларусью обслуживается в российских рублях примерно на 80% и это один из самых высоких показателей в ЕАЭС", - сказала начальник отдела макроэкономического анализа и статистики проектного блока ЕАБР Наталья Лаврова в ходе онлайн-презентации аналитического доклада "Повышение роли национальных валют ЕАЭС в международных расчетах".

По ее данным, в настоящее время за пределами двусторонней торговли с РФ Беларусь покрывает в российских рублях около 30% расчетов. "В целом огромное количество операций Беларусь покрывает с помощью российского рубля за пределами России", - считает эксперт.

При этом она констатировала, что "вопрос биржевых товаров (углеводородов - Прим.) - это сложный момент". "Переход на обслуживание торговли углеводородами из доллара в российские рубли - это не всегда вопрос желания компаний, это вопрос рыночных условий. Рассматривать такую возможность важно, но существовать оторвано от рынка достаточно сложно", - отметила Лаврова.

По словам главного экономиста ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгения Винокурова, "углеводороды - это биржевой товар, который котируется в долларах, это закон отраслевого рынка".

Он отметил, что доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС выросла до 73% за последние годы. "Значительная часть оставшихся 27% - это как раз углеводороды. Доля природного газа составляет около 7%", - добавил Винокуров.

По его мнению, более четверти от общего объема расчетов в ЕАЭС "показывает потенциал, который можно реализовать, переведя эту торговлю на российские рубли и тенге". В то же время, "эта сфера межгосударственных отношений очень деликатная, очень сложная и ожидать здесь сверхбыстрого прогресса не стоит", - полагает эксперт.

По его мнению, перспектива дальнейшего роста доли нацвалют заключается в поддержании стабильности в макроэкономике и денежно-кредитной политике, а также в диверсификации экспорта. "Потенциал роста доли нацвалют заключается в том числе в диверсификации экспорта - страны должны снижать долю углеводородов в экспорте и повышать долю товаров, которые легче обслуживать в нацвалютах. Это главный потенциал роста", - отметил Винокуров.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают высокую долю российского рубля во взаимной торговле РФ и Беларуси, но считают маловероятным дедолларизацию...
 
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