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BYPOL: Беларуских солдат отправят в Сирию
Источник материала: KYKY>
BYPOL
Также BYPOL сообщает, что офицеры, которые узнали об этом, сейчас пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения. «Майор Игорь Гиль, который должен был стать командиром миротворческой роты, пытается перевестись в штаб, но на данный момент – безуспешно», – пишут сотрудники инициативы.
По сведениям BYPOL, контрактникам за такую службу обещают около 2000 долларов в месяц. «Для сравнения в России и Французском иностранном легионе за командировки в зону боевых действий, зачастую намного менее интенсивных, в чем Сирии, платят в разы больше», – уточняют в инициативе.
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