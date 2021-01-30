BYPOL: Беларуских солдат отправят в Сирию

Источник материала: KYKY

BYPOL узнал , что в Западное и Северо-западное оперативное командование вооруженных сил Беларуси пришла разнарядка по выделению военнослужащих для организации патрулирования территорий в Сирии. Предположительно, первая отправка бойцов в количестве 300 человек из каждого командования, состоится в сентябре 2021 года.

Также BYPOL сообщает, что офицеры, которые узнали об этом, сейчас пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения. «Майор Игорь Гиль, который должен был стать командиром миротворческой роты, пытается перевестись в штаб, но на данный момент – безуспешно», – пишут сотрудники инициативы.

По сведениям BYPOL, контрактникам за такую службу обещают около 2000 долларов в месяц. «Для сравнения в России и Французском иностранном легионе за командировки в зону боевых действий, зачастую намного менее интенсивных, в чем Сирии, платят в разы больше», – уточняют в инициативе.



BYPOL уточняет: «Командование cил специальных операций через своих идеологов уже начало активную пропагандистскую компанию по вербовке в миротворцы солдат-срочников. Поскольку вся идеология в ССО построена на примерах героических боях ВДВ и других элитных подразделений СССР и России, то часть солдат из ССО поддаются вербовке».