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Елетнов занял 20-е место в преследовании на ЧЕ по биатлону
Источник материала: Tut.by
Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 20-е место на чемпионате Европы в Польше.
Елетнов стартовал 19-м, допустил 4 (1+0+2+1) промаха и проиграл в итоге одну позицию.
Илья Авсеенко (2+1+2+0) стал 52-м, Егор Казаринов (2+5+2+2) — 57-м.
Победу одержал стартовавший шестым украинец Артем Прима (1+0+1+1). Вторым стал чех Михал Крчмар (0+0+0+1), третьим — Хевард Богетвейт (0+0+1+2).
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Белорусский биатлонист Роман Елетнов занял 20-е место на чемпионате Европы в Польше.
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