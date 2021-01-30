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Арт, за который за который можно получить 15 суток

30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Очень странные дела творятся в этой стране, очень странные...»

Арт, за который за который можно получить 15 суток

Иллюстрация @blonden.art

— И это не прикол... — пишет автор работы @blonden.art. — В одной постсоветской стране творятся абсурдные вещи, где снеговик в компании с человеком может организовать митинг, где в квартиру ломятся неизвестные с угрожающей просьбой снять с окна бумажные вырезки снеговиков, наклеенные в неправильной идеологической последовательности, где спецотряды неизвестных ездят по ночам и уничтожают снежных врагов за красные шарфы, а то и надписи #жывебеларусь.

Вот такая нелегкая судьба этой зимой у представителей снежного сообщества. Что уж говорить о людях в этой стане, когда их таковыми даже не считают.

Очень странные дела творятся в этой стране, очень странные...

 
 
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