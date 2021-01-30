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Арт, за который за который можно получить 15 суток
30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Очень странные дела творятся в этой стране, очень странные...»
Иллюстрация
— И это не прикол... — пишет автор работы
Вот такая нелегкая судьба этой зимой у представителей снежного сообщества. Что уж говорить о людях в этой стане, когда их таковыми даже не считают.
Очень странные дела творятся в этой стране, очень странные...
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«Очень странные дела творятся в этой стране, очень странные...»
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