Источник материала: UDF



Фото: ТАСС

«Радыё Свобода»

Что это за ограничения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси? Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля.

В части, посвященной задачам на этом году, Калечиц среди прочего упомянул, что Нацбанк с Советом министров получит право на введение валютных ограничений.Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля и позволят вводить ограничения сроком до года.Запрет на валютные и валютно-обменные операции.Установление лимитов на операции с валютой.Введение разрешений Нацбанку на валютные операции.Ограничения на открытие и ведение счетов в иностранных банках.