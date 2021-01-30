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Нацбанк введет запрет на операции с валютой в Беларуси?
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
В части, посвященной задачам на этом году, Калечиц среди прочего упомянул, что Нацбанк с Советом министров получит право на введение валютных ограничений.
Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля и позволят вводить ограничения сроком до года.
Что это за ограничения
Запрет на валютные и валютно-обменные операции.
Установление лимитов на операции с валютой.
Введение разрешений Нацбанку на валютные операции.
Ограничения на открытие и ведение счетов в иностранных банках.
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Изменения в соответствующий закон вступят в силу 9 июля.
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