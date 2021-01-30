Источник материала: UDF



Белорусские миротворцы / www.belvpo.com

ByPol

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ByPol: В сентябре 2021 года белорусские военнослужащие будут отправлены в Сирию Контрактникам обещают около 2000 долларов в месяц.

Согласно инициативе, белорусский миротворческий контингент будет насчитывать около 600 человек: 300 человек из Западного и столько же из Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил. Они будут использоваться для патрулирования.Контрактникам обещают около 2000 долларов в месяц. ByPol ​​утверждает, что это в несколько раз меньше, чем платят российским и французским миротворцам за командировки даже в гораздо менее горячие точки, чем Сирия.