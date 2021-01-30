На рынке ТС прекратятся продажи Mitsubishi Outlander GT с трехлитровым V6

Источник материала: Tut.by

В российском представительстве Mitsubishi сообщили о том, что в дилерские центры компании на рынке ТС поступила последняя партия топовой версии кроссовера Outlander GT, оснащенной атмосферным V6 MIVEC мощностью 227 л. с.





На рынок Outlander с шестицилиндровым V-образным бензиновым двигателем вышел еще в 2006 году. В 2013 году эту модификацию дополнили фирменной системой S-AWC, и она начала называться Outlander Sport, а в 2017 году получила статус отдельной версии, получив нынешнее название Outlander GT. Сборка этой версии осуществлялась на производственной линии Mitsubishi в Калуге. В компании отметили, что с 2013 года по настоящее время было продано 24 962 автомобиля, что составляет порядка 10% от числа всех проданных Outlander за этот период.

В Беларуси Outlander GT, собранный на заводе в Калуге, сейчас оценивается в 101 500 рублей. Напомним, что сам Outlander совсем скоро сменит поколения — премьера нового кроссовера состоится уже в середине февраля.