ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый титулованный белорусский лыжник выступил в поддержку бело-красно-белого флага

30.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Самый титулованный белорусский лыжник выступил в поддержку бело-красно-белого флага

  • 30.01.2021, 16:28
Самый титулованный белорусский лыжник выступил в поддержку бело-красно-белого флага

Задал вопрос, который всех волнует.

Белорусский лыжник Сергей Долидович высказался в «Фейсбуке» по поводу поддержанной властями идеи признать экстремистским бело-красный-белый флаг.

«На тему флага. Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь), значит ли это, что я фашист, когда выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим флагом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады – рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?» – написал спортсмен.

Сергей Долидович – единственный в мировой истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах. В 2014 году он был удостоен Ордена Почета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дворец Путина» взял на себя Аркадий Ротенберг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by