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Власти собираются отправить белорусских военных в Сирию?

30.01.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Власти собираются отправить белорусских военных в Сирию?

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  • 30.01.2021, 15:55
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Власти собираются отправить белорусских военных в Сирию?
Иллюстрационное фото

Контрактникам предлагают зарплату, которая в несколько раз меньше, чем получают миротворцы из других стран.

Как сообщает инициатива ByPol, которая состоит из силовиков, выступающих против режима Лукашенко, власти собираются отправить белорусских военных в Сирию.

Согласно инициативе, белорусский миротворческий контингент будет насчитывать около 600 человек: 300 человек из Западного и столько же из Северо-Западного оперативного командования Вооруженных сил. Они будут использоваться для патрулирования.

Контрактникам обещают около 2000 долларов в месяц. ByPol утверждает, что это в несколько раз меньше, чем платят российским и французским миротворцам за командировки даже в гораздо менее горячие точки, чем Сирия.

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Контрактникам предлагают зарплату, которая в несколько раз меньше, чем получают миротворцы из других стран.
 
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