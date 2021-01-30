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Зеленский рассказал американцам, что «немного сердится» на Трампа
Источник материала: Хартия'97
Зеленский рассказал американцам, что «немного сердится» на Трампа
Об этом он рассказал в интервью телеканалу HBO MAX.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что "немного сердится" на бывшего президента США Дональда Трампа.
Как пишет
Телеканал опубликовал в своем Twitter анонс выпуска интервью Владимира Зеленского, выбрав для этого фрагмент с вопросом о Дональде Трампе.
"Я вижу, вы сердитесь (you're angry with) на президента Трампа. Возможно, немного?", - спрашивает журналист.
"Немного", - отвечает Зеленский с улыбкой после длительной паузы, а потом смеется.
Впрочем, однозначно не ясно, была это утвердительная или вопросительная интонация.
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Об этом он рассказал в интервью телеканалу HBO MAX.
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