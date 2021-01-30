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Участники автопробега «За единую Беларусь» посетила «Великий камень»

30.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Участники автопробега «За единую Беларусь» посетила «Великий камень»

Автопробеги «За единую Беларусь» продолжаются в стране. Сегодня участники выбрали новый маршрут – колонна направилась в «Великий камень».

Площадку выбрали как символ международного сотрудничества Беларуси. Сегодня в Индустриальном парке свои производства размещают 14 компании из разных стран, привлекли их туда не только созданные белорусами условия, в первую очередь – мнение первой экономики мира – Китая: Беларусь – государство для инвестиций. Поэтому проект динамично развивается.

На вопрос: Сколько ещё выходных будут организовывать автопробеги? Участники шутят: до лета точно. А вообще проект получился одним из самых долгоиграющих в стране. С начала осени многие белорусы проехали по сотням маршрутов: от минской кольцевой до отдаленных деревень в разных областях, демонстрируя свою политическую позицию за спокойное и планомерное развитие государства.

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Автопробеги «За единую Беларусь» продолжаются в стране. Сегодня участники выбрали новый маршрут – колонна направилась в «Великий камень». Площадку выбрали как...
 
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