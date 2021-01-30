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В Польше трое суток подряд люди выходят на улицы под лозунгом «Я боюсь здесь жить!»
Источник материала: ОНТ
Протестный уикенд в Польше. Трое суток подряд люди выходят на улицы под лозунгом «Я боюсь здесь жить!»
Поводом стало подписание скандального закона о запрете абортов, инициированном правящей партией. Люди в очередной раз проигнорировали антиковидные ограничения и прошли по центральным улицам Варшавы. Скандальный закон полностью запрещает аборты, за редким исключением. Врачам, нарушившим запрет, грозит тюрьма.
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Протестный уикенд в Польше. Трое суток подряд люди выходят на улицы под лозунгом «Я боюсь здесь жить!» Поводом стало подписание скандального закона о запрете...
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