Источник материала: ОНТ

Протестный уикенд в Польше. Трое суток подряд люди выходят на улицы под лозунгом «Я боюсь здесь жить!»

Поводом стало подписание скандального закона о запрете абортов, инициированном правящей партией. Люди в очередной раз проигнорировали антиковидные ограничения и прошли по центральным улицам Варшавы. Скандальный закон полностью запрещает аборты, за редким исключением. Врачам, нарушившим запрет, грозит тюрьма.

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