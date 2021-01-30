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Раскрыта коррупционная схема в одной из профильных организаций Минска

30.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ГУБЭП МВД раскрыли коррупционную схему в одной из профильных организаций г.Минскасообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Следствием установлено, что за заключение договоров подряда по изучению и испытанию сельхозтехники 41-летний директор профильной организации получал взятки. В 2020 году ему было передано незаконное денежное вознаграждение в размере не менее 7,5 тысяч белорусских рублей.

Также установлено, что мужчина осуществлял необоснованные выплаты подчиненным, а те в последующем часть денег возвращали ему. Еще в 2018 году директор договорился с работниками, что будет включать их в приказы о премировании, но 50% от суммы забирать себе. Таким образом, с 2018 по 2020 год задержанный получил более 20 тысяч рублей.

Кроме того, подозреваемый по договорам подряда нанимал людей на выполнение различных работ, при этом половина заработанного возвращалась ему.

Все вырученные средства данный гражданин тратил на аренду дачи, ремонт в квартире и иные личные нужды. Мужчина полностью признает свою вину.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет Республики Беларусь, где действиям фигуранта дана правовая оценка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление иных фактов его противоправной деятельности.

 Фото и видео: Пресс-секретарь МВД

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудники УБЭП ГУВД Мингорисполкома совместно с ГУБЭП МВД раскрыли коррупционную схему в одной из профильных организаций г.Минска, сообщает пресс-секретарь МВД...
 
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