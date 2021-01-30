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Мужчина сбил двух оленей на новой машине, а затем выиграл в лотерею 2 миллиона долларов
Источник материала: ОНТ
Энтони Доу, житель Лиланда (Северная Каролина, США), отправился на работу на новой машине и сбил сразу двух оленей. Однако судьба приготовила расстроенному мужчине сюрприз. Об этом
Новое авто получило серьезные повреждения, мужчина решил, что день окончательно испорчен. Он пришел домой, лег в постель и уснул. А на утро решил проверить лотерейные билеты, что приобрел накануне.
Оказалось, что Доу сорвал джекпот North Carolina Education Lottery в размере 2 миллионов долларов.
На часть этих денег везунчик направит на реставрацию своего авто.
Фото: abc11.com
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Энтони Доу, житель Лиланда (Северная Каролина, США), отправился на работу на новой машине и сбил сразу двух оленей. Однако судьба приготовила расстроенному мужчине...
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