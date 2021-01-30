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В Бресте машина насмерть сбила пешехода
Источник материала: ОНТ
Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Бресте 29 января в 19:17 на ул. Лейтенанта Рябцева. Об этом
Предварительно, 21-летний житель Бреста на авто Peugeot сбил переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего местного жителя, который умер при доставлении в медучреждение. Следователи дали произошедшему правовую оценку.
Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома
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Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Бресте 29 января в 19:17 на ул. Лейтенанта Рябцева. Об этом сообщает БЕЛТА. Предварительно, 21-летний житель Бреста на...
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