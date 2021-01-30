В Бресте машина насмерть сбила пешехода

Источник материала: ОНТ

Легковой автомобиль насмерть сбил пешехода в Бресте 29 января в 19:17 на ул. Лейтенанта Рябцева. Об этом сообщает БЕЛТА.







Предварительно, 21-летний житель Бреста на авто Peugeot сбил переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего местного жителя, который умер при доставлении в медучреждение. Следователи дали произошедшему правовую оценку.

Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram