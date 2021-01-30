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В Ратомке горела баня на территории центра олимпийской подготовки

30.01.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ратомке горела баня на территории центра олимпийской подготовки

В Ратомке на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства произошел пожар в бане по ул. Корицкого. Об этом сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 29 января. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:15. Никто не пострадал, но повреждена деревянная отделка парильного помещения.

Причина пожара устанавливается.

Фото: БЕЛТА

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В Ратомке на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства произошел пожар в бане по ул. Корицкого. Об...
 
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