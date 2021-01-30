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В Ратомке горела баня на территории центра олимпийской подготовки
Источник материала: ОНТ
В Ратомке на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства произошел пожар в бане по ул. Корицкого. Об этом
Инцидент произошел 29 января. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:15. Никто не пострадал, но повреждена деревянная отделка парильного помещения.
Причина пожара устанавливается.
Фото: БЕЛТА
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В Ратомке на территории Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства произошел пожар в бане по ул. Корицкого. Об...
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