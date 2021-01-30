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В Борисове без воды остались пять многоквартирных домов
Источник материала: ОНТ
В Борисове без воды 29 января были пять многоквартирных жилых домов. Причина – авария. Об этом
Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения поступило в 17:50. Авария произошла по улице Полка Нормандия-Неман, 147. В результате без холодного водоснабжения остались жилые дома.
В 20:15 водоснабжение было восстановлено.
Фото: БЕЛТА
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В Борисове без воды 29 января были пять многоквартирных жилых домов. Причина – авария. Об этом сообщает БЕЛТА. Сообщение о порыве трубопровода холодного...
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