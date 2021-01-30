В Борисове без воды остались пять многоквартирных домов

Источник материала: ОНТ

В Борисове без воды 29 января были пять многоквартирных жилых домов. Причина – авария. Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения поступило в 17:50. Авария произошла по улице Полка Нормандия-Неман, 147. В результате без холодного водоснабжения остались жилые дома.

В 20:15 водоснабжение было восстановлено.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram