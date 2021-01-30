Джаред Лето вновь будет работать с Дарреном Аронофски

Источник материала: ОНТ

Джаред Лето сыграет в фильме Даррена Аронофски. Это случится спустя чуть больше двадцати лет после выхода культовой драмы «Реквием по мечте», которая принесла славу им обоим. Об этом сообщает Deadline.

Актер и музыкант Лето снимется в фильме Adrift («По течению»). Это адаптация рассказа японского писателя Кодзи Судзуки, который известен по циклу романов «Звонок».

По сюжету, в открытом море команда рыбацкой лодки обнаруживает заброшенную яхту, которая подает сигналы бедствия. Главный герой, матрос, решится самостоятельно управлять необычным судном, чтобы отбуксировать его в порт. Однако совсем скоро он начинает понимать, почему другие члены экипажа называют его «кораблем-призраком».

Начало съемок пока не сообщается.

Фото: IMDb

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram