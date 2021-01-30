|
Проверяется сообщение о минировании нескольких объектов в Минске
Источник материала: ОНТ
Неизвестные отправили на электронную почту Белорусской железной дороги сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолёта, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео». Об этом
Сообщение поступило днем 30 января. На места прибыли экстренные службы, работают саперно-пиротехнические группы. Все необходимые меры безопасности предпринимаются.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестные отправили на электронную почту Белорусской железной дороги сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолёта, следующего...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)