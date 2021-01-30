Проверяется сообщение о минировании нескольких объектов в Минске

Источник материала: ОНТ

Неизвестные отправили на электронную почту Белорусской железной дороги сообщение о минировании метрополитена, железнодорожного вокзала, самолёта, следующего рейсом «Минск-Стокгольм», и ТЦ «Дана Молл», «Галилео». Об этом сообщается в Telegram-канале «Милиция Минска».

Сообщение поступило днем 30 января. На места прибыли экстренные службы, работают саперно-пиротехнические группы. Все необходимые меры безопасности предпринимаются.

Фото: БЕЛТА

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