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Видеофакт: на дороге снова замечены поезда Stadler
Источник материала: Onliner
Кажется, появление поездов на автомобильных дорогах перестает быть редкостью. В декабре мы уже
Железнодорожный пассажирский состав, а точнее четыре его разрозненные части, двигался по трассе Р23 (Минск — Микашевичи). Его сопровождала машина с проблесковыми маячками оранжевого цвета. Нетипичную поездку запечатлел на видео читатель Onliner.
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Кажется, появление поездов на автомобильных дорогах перестает быть редкостью. В декабре мы уже показывали, как вагоны Stadler перевозили по слуцкой трассе автопоезда....
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