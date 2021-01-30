Видеофакт: на дороге снова замечены поезда Stadler

Источник материала: Onliner

Кажется, появление поездов на автомобильных дорогах перестает быть редкостью. В декабре мы уже показывали , как вагоны Stadler перевозили по слуцкой трассе автопоезда. Сегодня ситуация повторилась.

Железнодорожный пассажирский состав, а точнее четыре его разрозненные части, двигался по трассе Р23 (Минск — Микашевичи). Его сопровождала машина с проблесковыми маячками оранжевого цвета. Нетипичную поездку запечатлел на видео читатель Onliner.