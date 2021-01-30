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Один из российских миллиардеров утверждает, что он владелец «дворца Путина»

30.01.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Спустя 11 дней после публикации расследования Алексея Навального российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил, что скандально известный дворец в Геленджике принадлежит ему. «Я являюсь бенефициаром. Достаточно сложный был объект, было много кредиторов. И мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», — сказал Ротенберг в интервью телеграм-каналу Mash.

Колоссальные размеры здания и большое количество комнат Ротенберг объяснил тем, что планирует открыть там апарт-отель. По словам миллиардера, он уже несколько лет занимается отельным бизнесом и владеет несколькими объектами в Крыму и на Дальнем Востоке.

Ротенберг утверждает, что он приобрел дворец несколько лет назад, но рассказать о нем решился только сейчас: «Скандал вокруг этого, всякие инсинуации пишут. На мне и так санкции. Когда бы мы там построили, можно было бы тогда сказать: вот посмотрите, какая красота. Там же нет ничего незаконного».

Интервью Ротенберга каналу Mash уже прокомментировала глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих: «На работу „журналиста“ больно смотреть. Ну хоть бы для приличия спросил про бесполетную зону, про охрану ФСБ, про виноградники в Кринице и Дивноморске. Про шато (там что будет, хостел?). Я уже не говорю про хотя бы один документ, подтверждающий факт покупки».

Напомним, 19 января Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование о «дворце Путина» в Геленджике. В двухчасовом фильме рассказывается история возведения резиденции, стоимость которой может составлять 100 миллиардов российских рублей. На сегодняшний день фильм посмотрели уже больше 100 миллионов человек.

 
 
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Спустя 11 дней после публикации расследования Алексея Навального российский миллиардер Аркадий Ротенберг объявил, что скандально известный дворец в Геленджике...
 
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